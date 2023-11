Aelis Farma : résultats positifs d'études non-cliniques réglementaires pour l'entrée de AEF0117 en étude clinique de phase 3

Résultats positifs des études toxicologiques in vivo dans lesquelles AEF0117 démontre un index thérapeutique très favorable, plus de 13 000 fois supérieur à la dose active



Finalisation du développement du principe actif et du produit pharmaceutique à un stade avancé, permettant son administration dans le cadre d’études cliniques de phase 3



Réalisation d'une étude sur les risques environnementaux indiquant que AEF0117 ne présente aucun risque pour l'environnement



Développements non-cliniques confirmant l’avis positif d’un comité d'experts indépendants (DSMB) sur les 115 premiers patients de l’étude de phase 2b de AEF0117 (fin du recrutement attendue au T4 2023) validant la bonne tolérance de AEF0117 chez les personnes souffrant d’addiction au cannabis



