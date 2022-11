Aelis Farma : résultats positifs d’études de sécurité avec le candidat-médicament AEF0217

Aelis Farma annonce les résultats positifs d’études de sécurité chez des volontaires sains et l’autorisation d’initier la première étude chez des personnes trisomiques avec son candidat-médicament AEF0217 visant le traitement des troubles cognitifs



• AEF0217 est développé pour être le premier traitement des déficits cognitifs causés par une hyperactivité du récepteur CB1, et en première indication ceux associés au syndrome de Down (trisomie 21) qui constituent un besoin médical majeur et non satisfait à ce jour.



• L’étude de l’administration unique et multiple en escalade de doses de AEF0217 a permis de démontrer la sécurité, la tolérance et la bonne biodisponibilité de AEF0217 chez des volontaires sains.



• Sur la base de ces résultats favorables, l’AEMPS (l’Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux) a autorisé une étude de phase 1/2 chez des adultes porteurs de trisomie 21. Cette étude évaluera la sécurité, la tolérance et l'exposition plasmatique tout en apportant de potentielles indications préliminaires d’activité de AEF0217.



• Les premières inclusions dans l’étude de phase 1/2 sont prévues d’ici la fin de l’année.



Pour recevoir toute l'information financière d'Aelis Farma en temps réel, faites-en la demande par mail à aelis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.