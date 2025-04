Aelis Farma publie ses résultats financiers annuels 2024 et confirme ses perspectives 2025

Une année 2024 marquée par plusieurs évènements significatifs :

• Le franchissement d’étapes clés pour les deux candidats-médicaments de la Société :

o AEF0117 : annonce des résultats de l’étude clinique de Phase 2b dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis

o AEF0217 : annonce des résultats de l’étude clinique de Phase 1/2 dans le traitement des déficits cognitifs de la trisomie 21.



• La confirmation par ces résultats de l’innocuité et de l’activité pharmacologique chez l’homme de la nouvelle classe des CB1-SSi.

• L’expansion des capacités de la plateforme propriétaire permettant d’intensifier et d’accélérer les capacités de screening et d’identification de nouvelles molécules CB1-SSi.

• Une trésorerie solide à 14 M€ au 31 décembre 2024, renforcée par une levée de fonds en juillet 2024 et confirmant la visibilité financière jusqu’à fin 2026.



Bordeaux, le 1er avril 2025 – 18h00 CEST – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau et périphériques impliquant le récepteur CB1 du système endocannabinoïde, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.



