AELIS FARMA : publication dans Nature Medicine

Nature Medicine publie un article décrivant la nouvelle classe pharmacologique découverte par Aelis Farma et les données cliniques de phase 2a pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis



• Les troubles liés à la consommation excessive de cannabis touchent plus de 14 millions de personnes aux États-Unis



• Malgré l'urgence de la situation, il n'existe pas de médicaments approuvés pour traiter ces troubles et les traitements comportementaux n'ont montré que peu d’avantages



• AEF0117 est le premier d'une nouvelle génération de médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi), avec un mécanisme d'action unique et une plus grande sécurité et efficacité que les précédentes générations d'inhibiteurs du CB1



• Dans une étude clinique de phase 2a menée chez des volontaires souffrant d’addiction au cannabis, AEF0117 a entraîné une réduction statistiquement significative des effets positifs subjectifs et renforçants du cannabis



Pour recevoir toute l'information financière d'AELIS FARMA en temps réel, faites-en la demande par e-mail à aelis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.