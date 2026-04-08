Aehr Test Systems en hausse après une perte moins importante que prévu et de bonnes prévisions de réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril -

** Les actions de la société de test de semi-conducteurs Aehr Test Systems AEHR.O grimpent de 8,5 % à 54,5 $ avant la mise sur le marché

** AEHR annonce une perte ajustée par action de 5 cents pour le troisième trimestre, et déclare que le carnet de commandes effectif de plus de 50 millions de dollars à la fin du trimestre est le plus élevé jamais atteint par l'entreprise

** Les analystes ont estimé en moyenne une perte de 7 cents par action - données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce des réservations de 37,2 millions de dollars pour le troisième trimestre et s'attend à ce que les réservations du second semestre se situent dans la partie supérieure de la fourchette de 60 à 80 millions de dollars précédemment annoncée

** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 10,3 millions de dollars, en baisse par rapport aux 18,3 millions de dollars de l'année précédente et en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 10,85 millions de dollars

** A la dernière clôture, les actions d'AEHR ont augmenté de plus de 150% depuis le début de l'année