Aegon va transférer son siège social au Delaware et remanier son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les modifications proposées dans un résumé sous forme de liste à puces)

L'assureur néerlandais Aegon AEGN.AS a annoncé jeudi qu'il allait transférer son siège social au Delaware et a proposé un nouveau cadre de gouvernance dans le cadre d'un projet plus large visant à transférer son siège social aux États-Unis et à changer de nom pour devenir Transamerica .

La société a également indiqué que son principal actionnaire, Vereniging Aegon, serait rebaptisé Vereniging Aegon Americas et qu'il conserverait sa participation actuelle dans Aegon, qui s'élève actuellement à 18,4% sur une base pro forma.

Les principaux changements proposés comprennent:

* La suppression progressive de la structure échelonnée du conseil d'administration d'Aegon, avec des élections annuelles pour tous les administrateurs à partir de 2030

* Le vote à la majorité lors des élections sans opposition et le vote à la majorité relative lors des élections disputées

* La simplification de la structure du capital avec la suppression des actions ordinaires de catégorie B et du vote pour cause spéciale, en convertissant toutes les actions de catégorie B détenues par Vereniging Aegon à raison de 1 pour 40 en une seule catégorie d'actions ordinaires

* L'autorisation d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées

* Les activités caritatives actuelles de Vereniging Aegon aux Pays-Bas seront transférées à une nouvelle organisation basée aux Pays-Bas

* Vereniging Aegon versera 500 millions d'euros (580 millions de dollars) à ce nouveau fonds

(1 $ = 0,8626 €)