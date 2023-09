Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: transfert légal aux Bermudes approuvé en AGE information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Aegon indique que son assemblée générale extraordinaire a approuvé son projet déplacement de sa domiciliation légale vers la colonie britannique des Bermudes, ouvrant la voie à la réalisation de ce projet annoncé à la fin du mois de juin.



'Le régime réglementaire des Bermudes est bien reconnu, puisqu'il a obtenu un statut équivalent de la part de l'UE dans le cadre du régime Solvabilité II et du Royaume-Uni dans le cadre de son propre régime Solvabilité UK', soulignait-il alors.



Après ce transfert qui doit être mis en oeuvre ce samedi, Aegon ne disposera plus d'entité d'assurance régulée aux Pays-Bas. Sa supervision passera de la Banque centrale néerlandaise à l'Autorité monétaire des Bermudes.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +1.95%