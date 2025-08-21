 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aegon: retour à un bénéfice net au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - Aegon dévoile un bénéfice net de 606 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre une perte nette de 65 millions essuyée au premier semestre 2024, et un cash-flow libre en hausse de 18% à 442 millions d'euros.

La compagnie néerlandaise d'assurance et de services financiers a vu son résultat d'exploitation augmenter de 19% à 845 millions, 'reflétant la croissance de l'activité et l'amélioration de l'écart des résultats techniques aux États-Unis'.

'Nos ratios de capital demeurent robustes et notre situation de trésorerie se situe au-dessus de notre fourchette d'exploitation', affirme son CEO Lard Friese, qui juge ainsi son groupe 'en voie d'atteindre tous les objectifs financiers de 2025'.

Aussi, Aegon annonce un acompte sur dividende de 19 centimes d'euro, en hausse de 19%, et augmente son programme de rachat d'actions actuellement en cours à 400 millions d'euros, contre 200 millions précédemment annoncés.

