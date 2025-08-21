Aegon: retour à un bénéfice net au 1er semestre
La compagnie néerlandaise d'assurance et de services financiers a vu son résultat d'exploitation augmenter de 19% à 845 millions, 'reflétant la croissance de l'activité et l'amélioration de l'écart des résultats techniques aux États-Unis'.
'Nos ratios de capital demeurent robustes et notre situation de trésorerie se situe au-dessus de notre fourchette d'exploitation', affirme son CEO Lard Friese, qui juge ainsi son groupe 'en voie d'atteindre tous les objectifs financiers de 2025'.
Aussi, Aegon annonce un acompte sur dividende de 19 centimes d'euro, en hausse de 19%, et augmente son programme de rachat d'actions actuellement en cours à 400 millions d'euros, contre 200 millions précédemment annoncés.
