Aegon: hausse de 3% du profit opérationnel au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Aegon publie une perte nette de 199 millions d'euros au titre des six premiers de 2023, à comparer à un bénéfice de 46 millions un an auparavant, mais un profit opérationnel en hausse de 3% d'une année sur l'autre, à 818 millions.



Si son résultat net a été plombé par des éléments exceptionnels aux Etats-Unis, le groupe néerlandais a vu ses résultats s'améliorer dans ses activités d'assurance, tandis que sa gestion d'actifs a été pénalisée par un environnement de marché difficile.



Aegon revendique notamment une croissance des ventes vigoureuse aux Etats-Unis, pour son activité place de travail au Royaume-Uni, ainsi que pour ses activités d'assurance-vie en Chine et au Brésil.



'Ces résultats nous offrent une base solide pour relever le dividende semestriel de trois centimes d'euro par rapport à celui de l'année dernière, pour le fixer à 14 centimes', souligne le CEO Lard Friese.





