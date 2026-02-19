 Aller au contenu principal
Aegon en retrait dans le sillage de son résultat net semestriel
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:14

Aegon recule de près de 4% à Amsterdam, après avoir affiché un bénéfice net de 375 MEUR au titre de son 2e semestre 2025, en baisse par rapport à 741 MEUR un an auparavant, sous le poids d'éléments exceptionnels.

Ces derniers ont largement contrebalancé un profit opérationnel en augmentation de 11% à 858 MEUR, "porté par des croissances dans toutes ses activités, reflétant la dynamique commerciale et des marchés financiers favorables".

Sur l'ensemble de 2025, la compagnie d'assurance néerlandaise a engrangé un bénéfice net en croissance de 45% à 980 MEUR et un profit opérationnel en hausse de 15% à 1,7 MdEUR.

Sur la base de cette performance, le groupe va proposer un dividende final de 0,21 EUR par action, portant le dividende total au titre de l'exercice écoulé à 0,40 EUR, conformément à sa cible.

