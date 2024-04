Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: émission obligataire placée avec succès information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais Aegon a annoncé mercredi avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 760 millions d'euros.



L'offre, qui affiche une maturité à trois à horizon 2027, est assortie d'un coupon à taux fixe de 5,5%.



Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, en particulier au remboursement d'une émission d'obligations subordonnées de 700 millions d'euros devant arriver à échéance à la fin du mois d'avril.



Les obligations, qui devraient être notées respectivement 'BBB+' et 'Baa1' par S&P Global et Moody's, seront admises à la négociation sur Euronext Dublin.





