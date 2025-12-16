Aegon boucle son programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 10:36
Dans un communiqué, le groupe précise avoir fait l'acquisition de près de 61,2 millions de ses actions ordinaires à un prix moyen unitaire de 6,4772 euros, autant de titres qui sont appelés à être annulés d'ici à la fin de l'année.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Aegon était parfaitement stable mardi vers 10h30, mais affichait encore un gain de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|6,5180 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,15%
A lire aussi
-
Dans le village de Neirab en Syrie, les habitants se disent tous fiers de leur fils Ahmed al Ahmed, le "héros" de la plage de Bondi en Australie, qui a réussi à arracher le fusil d'un des auteurs de l'attentat antisémite. "C'est une fierté pour nous et pour la ... Lire la suite
-
L'Union européenne (UE) va fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les flottes des constructeurs automobiles à compter de 2035, a annoncé mardi le député européen Manfred Weber, assouplissant l'exigence actuelle qui était fixée à 100%. "Cela ... Lire la suite
-
Kering a annoncé mardi avoir finalisé un accord de co-investissement avec le géant de l'investissement privé Ardian, à effet immédiat, portant sur un immeuble appartenant au groupe de luxe français et situé à New York, aux États-Unis. Le propriétaire de Gucci recevra ... Lire la suite
-
Nick Reiner, 32 ans, fils du cinéaste américain Rob Reiner, a été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère Michele Singer et doit être présenté devant un juge mardi pour être formellement inculpé, selon la police de Los Angeles. Le jeune homme, connu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer