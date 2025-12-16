 Aller au contenu principal
Aegon boucle son programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros
Aegon a annoncé mardi avoir bouclé son dernier programme de rachat d'actions, que l'assureur néerlandais avait démarré le 1er juillet dernier avec le déblocage d'une enveloppe de 200 millions d'euros avant de le doubler à la fin du mois d'août en portant son montant total à 400 millions d'euros.

Dans un communiqué, le groupe précise avoir fait l'acquisition de près de 61,2 millions de ses actions ordinaires à un prix moyen unitaire de 6,4772 euros, autant de titres qui sont appelés à être annulés d'ici à la fin de l'année.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action Aegon était parfaitement stable mardi vers 10h30, mais affichait encore un gain de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.

