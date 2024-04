Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aegon: annonce de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Aegon annonce son intention de racheter des actions pour un montant de 35 millions d'euros, pour répondre à ses obligations qui résultent de plans de rémunération en actions pour son équipe de direction.



Ces rachats, qui seront réalisés par l'intermédiaire d'un tiers, commenceront ce 9 avril et devraient s'achever au plus tard le 30 juin. Les titres seront ensuite conservés jusqu'à leur allocation aux participants aux plans.



Cette opération viendra s'ajouter au programme de rachat d'actions en cours pour 1,5 milliard d'euros de la compagnie d'assurance néerlandaise, programme annoncé le 6 juin 2023 et qui était réalisé à 85% au 5 avril dernier.





Valeurs associées AEGON Tradegate 0.00% AEGON Euronext Amsterdam +0.17% AEGON XETRA 0.00% AEGON LSE Intl -1.03% AEGON OTCBB +22.55%