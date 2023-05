Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Aegon AM rachète une activité de CLO européens information fournie par Newsmanagers • 04/05/2023 à 11:00

(NEWSManagers.com) - Aegon Asset Management (292 milliards d’euros d’encours) va acquérir la plateforme européenne de CLO (collateralized loan obligation) de la banque néerlandaise NIBC. Cette activité représente trois CLO avec des encours d’environ 1,2 milliard d’euros. Elle sera basée à Londres.Aegon détient déjà une franchise de CLO aux Etats-Unis, représentant 12 CLO et 5,4 milliards de dollars. « Cette transaction permet à Aegon AM d’accélérer ses ambitions et d'étendre sa franchise aux CLO européens, avec l’objectif de devenir également un leader sur le marché européen des CLO », indique un communiqué. Cette opération doit aussi permettre à Aegon de renforcer ses capacités en matière de gestion alternative.