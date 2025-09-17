 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adyen unifie les systèmes de paiement de LVMH
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 11:00

La société de technologies financières Adyen indique accompagner LVMH, le numéro un mondial du luxe, dans un projet d'ampleur internationale, à savoir l'unification des systèmes de paiement au sein de l'ensemble de ses maisons.

Après un déploiement progressif, ses solutions sont aujourd'hui en place dans près de 50 maisons du groupe, incluant celles de mode et maroquinerie, d'hôtellerie d'exception, de montres et joaillerie, de beauté ainsi que ses grands magasins.

La mise en place des solutions Adyen apporte des bénéfices concrets dès les premières phases de déploiement, dont une meilleure expérience client, une réduction significative des saisies manuelles et une approche unifiée des paiements.

'Avec plus de 1000 points de vente déployés aux quatre coins du monde (incluant les régions Europe, APAC, Amériques...), la réussite du projet repose également sur un accompagnement sur mesure, boutique par boutique', ajoute le Néerlandais.

