Adyen: une note d'analyste positive porte le titre

(CercleFinance.com) - L'action Adyen figure parmi les meilleures performances de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam mardi, et parmi ses valeurs les plus actives, à la suite d'une étude positive des analystes de Wells Fargo.



Le bureau d'études américain, qui affiche une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 1000 euros sur le titre, estime qu'au vu des tendances actuelles, le spécialiste néerlandais des paiements est en mesure d'enregistrer une croissance de 24% de son volume total de transactions au second semestre, à comparer avec un consensus de 20%.



Pour rappel, Wells Fargo avait relevé la semaine passée son conseil sur le titre, porté directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif rehaussé de 650 à 1000 euros, dans le sillage de chiffres d'activités meilleurs que prévu publiés par Adyen au titre du troisième trimestre.



Adyen grimpe actuellement de 4,5%, signant la plus forte hausse de l'AEX, ce qui ramène autour de 20% son repli depuis le début de l'année.





