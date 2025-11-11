Adyen se fixe de nouveaux objectifs, devançant ses concurrents européens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adyen prévoit une croissance annuelle de 20 % de son chiffre d'affaires après 2026

La société prévoit une marge bénéficiaire supérieure à 55 % d'ici 2028

Les actions bondissent de 7 %, les investisseurs accueillant favorablement les nouveaux objectifs

La société bénéficie de l'exploitation du marché américain

par Gianluca Lo Nostro

Adyen ADYEN.AS , la société néerlandaise connue pour gérer le traitement des paiements pour eBay et Spotify, a fixé de nouveaux objectifs financiers mardi, visant une rentabilité plus forte et une croissance régulière du chiffre d'affaires.

L'entreprise gagne du terrain face à ses rivaux américains, alors que la plupart de ses homologues européens sont en difficulté, grâce à sa stratégie d'expansion en Amérique du Nord et en Asie.

Adyen s'attend désormais à ce que sa marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) soit supérieure à 55 % d'ici 2028, contre un objectif précédent de 50 %.

Son objectif de croissance du chiffre d'affaires net pour 2026 reste inchangé et se situe dans la fourchette basse à moyenne de la vingtaine de pour cent.

Après 2026, la croissance annuelle du chiffre d'affaires devrait se situer autour de 20 % "quelle que soit l'année", a déclaré Adyen, ajoutant qu'elle affinerait ses perspectives chaque année en février.

Les actions d'Adyen étaient en hausse d'environ 7 % à 1417GMT, parmi les meilleures performances de l'indice paneuropéen STOXX 600, et en passe de réaliser leur plus forte hausse quotidienne depuis février.

LE RIVAL EUROPÉEN DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT AMÉRICAINS

Les sociétés de traitement des paiements sont considérées comme un baromètre des dépenses de consommation, car leurs volumes de transactions reflètent les tendances du commerce en ligne et en magasin.

Alors que ses homologues européens, tels que le français Worldline et l'italien Nexi , ont eu du mal à fidéliser leurs clients, Adyen a gagné des parts de marché en se développant dans des régions telles que l'Amérique du Nord et l'Asie, même si la croissance des paiements mondiaux montre des signes de maturation.

L'entreprise est en concurrence avec les fournisseurs américains PayPal PYPL.O et Stripe, grâce à sa plateforme de paiement et à son modèle de tarification échelonnée où les frais diminuent à mesure que les volumes de transactions augmentent, ce qui attire les grandes entreprises.

Même si les prévisions sont "en grande partie une continuation" des orientations de l'année prochaine, la décision de mettre à jour l'objectif de revenu chaque année est "un bon point", a déclaré Thomas Couvreur, analyste chez KBC Securities.