Adyen s'envole grâce à une rentabilité supérieure aux attentes

Cette année, Adyen anticipe une légère accélération de sa croissance des revenus et une nouvelle amélioration de sa marge d'Ebitda, mais à inférieure à celle enregistrée en 2024. L'année dernière, Adyen a enregistré une croissance de 23% et une marge d'Ebitda de 49,7%.

(AOF) - Adyen (+14,13% à 1800,60 euros) se distingue en tête de l'indice AEX 25 grâce à de solides résultats au second semestre 2024. Le spécialiste du paiement a généré sur cette période un Ebitda en progression de 35% à 569,2 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 52,6% contre 47,7% au second semestre 2023. Le marché anticipait une marge de 50,2%.

