Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: le titre grimpe après un point d'activité rassurant information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'action Adyen s'envole ce jeudi à la Bourse d'Amsterdam, les investisseurs semblant rassurés par les chiffres trimestriels meilleurs qu'attendu publiés par le spécialiste des technologies de paiement.



A la faveur d'un volume de transactions en hausse de 21% à 243,1 milliards d'euros, le groupe a vu son revenu net sur le troisième trimestre s'accroître de 22% à 413,6 millions d'euros.



'Ces chiffres montrent que la croissance des volumes de transactions et des revenus s'est stabilisée depuis le mois d'août, au lieu de se dégrader', souligne un analyste.



A l'occasion de sa journée investisseurs, tenue hier, la 'fintech' néerlandaise a par ailleurs dévoilé des objectifs de moyen terme très attendus et jugés 'réalistes' par la communauté financière.



La société prévoit de faire croître son chiffre d'affaires net entre 20% et 30% (non inclus) par an d'ici à 2026, avec une marge opérationnelle (Ebitda) qui devrait dépasser le seuil des 50%.



'Ce point d'activité montre que le marché avait sans doute été trop sévère avec Adyen', jugent les équipes d'AlphaValue.



L'action Adyen avait lourdement décroché au mois d'août suite à la publication de résultats semestriels plombés par la lourdeur de ses investissements et de ses coûts salariaux.



Le titre rebondissait de plus de 32% jeudi à la Bourse d'Amsterdam, mais accuse encore un repli de 29% depuis le début de l'année.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam +34.21%