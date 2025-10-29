Adyen grimpe après un T3 meilleur que prévu, la vente au détail reste solide

Adyen ADYEN.AS grimpe mercredi à la Bourse d'Amsterdam après que le fournisseur néerlandais de services de paiement a dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, aidé par la forte activité dans le secteur de la vente au détail.

Le titre Adyen prenait 9,62% vers 08h57GMT, en tête de l'AEX, l'indice phare de la Bourse d'Amsterdam.

Le groupe a fait état mercredi d'une hausse de 23% de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre, à taux de change constant, pour atteindre 598,4 millions d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 21,1%, selon un consensus Visible Alpha fourni par Adyen.

La société néerlandaise a bénéficié d'une forte activité dans le secteur de la vente au détail qui a maintenu les volumes de paiement à un niveau élevé.

"Le chiffre d'affaires net reste très solide", ont déclaré les analystes de KBC Securities, qui prévoient par ailleurs des résultats légèrement supérieurs aux prévisions pour l'ensemble de l'année, sur la base des résultats du troisième trimestre.

J.P. Morgan estime également que la tendance positive devrait se poursuivre jusqu'en 2026.

"Les opinions pessimistes estimaient que les droits de douane de minimis imposés par les États-Unis auraient un impact plus important sur la croissance de l'entreprise, mais le rapport montre que la croissance d'autres clients a compensé cet impact", souligne le courtier.

La société subit en effet la fin de l'exemption dite "de minimis" pour les colis d'une valeur inférieure à 800 dollars aux Etats-Unis, qui a nui aux plateformes d'achat en ligne telles qu'eBay, l'un des plus gros clients d'Adyen.

Le groupe a toutefois revu légèrement à la baisse ses prévisions financières jusqu'en 2026.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Kate Entringer)