Adyen-CA inférieur aux attentes au S1 avec les droits de douane et le dollar

Adyen ADYEN.AS a fait état jeudi d'une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au premier semestre, en-deçà des attentes des analystes, le groupe de paiement néerlandais citant les droits de douane américains et la faiblesse du dollar, tout en abaissant son objectif annuel de croissance des revenus nets.

Le chiffre d'affaires net pour les six premiers mois s'est élevé à 1,09 milliard d'euros, alors qu'un consensus LSEG de 16 analystes tablait sur 1,11 milliard d'euros.

"Bien que nous ayons globalement progressé comme prévu, une partie de nos clients a été affectée par des pressions externes", a déclaré la société dans une lettre aux actionnaires.

Adyen a également revu à la baisse ses perspectives annuelles de croissance du chiffre d'affaires net, déclarant que la légère accélération annoncée précédemment serait " peu probable" en raison d'un ralentissement de la croissance du volume du marché qui devrait persister jusqu'à la fin de l'année.

Le bénéfice semestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'Adyen au premier semestre est également en dessous des attentes, s'établissant à 543,7 millions d'euros, avec une marge de 50%, tandis que les analystes tablaient sur 550,8 millions d'euros.

"Nous nous attendons à ce que la marge Ebitda augmente en 2025, bien qu'à un rythme plus modéré qu'en 2024", a ajouté le groupe dans un communiqué.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action abandonnait 8% avant la cloche.

