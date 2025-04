AdVini: léger bénéfice net en 2024 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - AdVini publie un bénéfice net de 0,3 million d'euros pour 2024, contre une perte de 14 millions en 2023, avec une marge d'EBITDA courant en amélioration de 1,6 point à 6,6% pour un chiffre d'affaires de 277,6 millions, en repli de 3,2% à périmètre et change constants.



'La poursuite des hausses de prix au second semestre et l'enrichissement du mix réseaux et produits a amélioré la marge brute à 36%', explique le groupe, qui s'est aussi 'appliqué à contenir ses charges de personnel tout en engageant des économies de charges externes'.



En outre, AdVini annonce le renforcement de son comité exécutif avec l'arrivée ces dernières semaines de Vincent Palmier, en tant que directeur administratif et financier, et de Vincent Rameau en tant que directeur commercial, marketing et innovation.





Valeurs associées ADVINI 12,7000 EUR Euronext Paris -2,31%