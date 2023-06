Advicenne annonce la présentation de résultats du programme Arena-1 en juin et septembre

(AOF) - Advicenne annonce la présentation des derniers résultats du programme de développement clinique ARENA-1 lors d’événements scientifiques tenus cette année. Cette société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares précise que les derniers résultats de l’étude de suivi des patients atteints d’Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) traités par ADV7103 seront présentés dans le cadre de deux conférences scientifiques organisées en Europe d'ici à la rentrée 2023.

Les résultats seront présentés dans le cadre des conférences scientifiques de l'European Renal Association (ERA), organisée du 15 au 18 juin 2023 à Milan (Italie) et de l'European Society of Pediatric Nephrology (ESPN), organisée du 28 septembre au 1er octobre 2023 à Vilnius (Lituanie).

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.