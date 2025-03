Advent: l'UE autorise l'achat de Prosper Link information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Prosper Link International, établie dans les îles Vierges britanniques, par Advent International aux États-Unis, et par Mubadala Investment établie aux Émirats arabes unis.



L'opération concerne principalement le secteur de la fabrication et de la vente de lentilles et de produits d'entretien pour lentilles.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.







