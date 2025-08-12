 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 702,72
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Advent: l'UE approuve l'acquisition de TBI Bank EAD
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 12:52

(Zonebourse.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de TBI Bank EAD (Bulgarie) par Advent International L.P. (' Advent ') (États-Unis).

L'opération concerne principalement le secteur bancaire en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie.US00764C1099

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.

L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.

Valeurs associées

ADVENT CONV&INM FD
12,2400 USD NYSE +0,16%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    Qu'est-ce que la Garde nationale déployée par Trump à Washington?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 13:23 

    Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:50 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite

  • Le responsable du Hamas Khalil Al-Hayya
    Poursuite des bombardements sur Gaza, le chef du Hamas attendu au Caire
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:47 

    par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ... Lire la suite

  • Le chef de la junte birmane, le général Min Aung Hlaing, préside un défilé militaire à Naypyitaw
    Birmanie: Un rapport de l'Onu accuse l'armée d'actes de torture systématiques
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:45 

    Des enquêteurs de l'Onu ont déclaré mardi avoir trouvé des preuves d'actes de torture systématiques commis par les forces de sécurité birmanes et avoir identifié certains des principaux responsables. Le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank