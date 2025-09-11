 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Advent conclut un accord de 4,8 milliards de dollars pour vendre Zentiva à GTCR, selon le FT
11/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GTCR a conclu un accord de 4,1 milliards d'euros (4,80 milliards de dollars) pour acheter le fabricant tchèque de médicaments génériques Zentiva

1SKF401E.BV à Advent International, a rapporté le Financial Times mercredi, citant deux personnes familières avec le sujet. Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

(1 dollar = 0,8548 euro)

Fusions / Acquisitions
