Advenis recrute une directrice du développement
information fournie par Agefi Asset Management 26/01/2026 à 08:00

La société de gestion spécialisée sur l’immobilier, Advenis, vient de recruter Géraldine Planson-Delaval en qualité de directrice du développement. Elle est rattachée directement à Jean-Michel Naigeon, directeur général d’Advenis Wealth Management.

Géraldine Planson-Delaval occupait précédemment le poste de directrice des partenariats chez Novaxia Investissement, où elle pilotait le développement et l’animation de réseaux de distribution (CGPI, banques privées, plateformes, assureurs) et la promotion de solutions immobilières auprès d’investisseurs professionnels. Elle a auparavant exercé des fonctions de direction sous la direction commerciale et managériale au sein d’acteurs de référence de l’assurance vie, notamment AG2R La Mondiale, où elle a conduit des stratégies de développement à destination de partenaires grands comptes.

