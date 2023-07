AdUX : Résultats du premier semestre 2023

Paris, le 27 juillet 2023, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2023.



Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 10,5 millions d’euros et est en baisse de 7% comparé au premier semestre 2022.

Après un premier trimestre en décroissance, l’activité du deuxième trimestre est sur une meilleure dynamique avec une légère croissance comparée à l’année précédente (+1% vs. le deuxième trimestre 2022).

L’activité, plus concentrée sur le marketing à la performance et le drive to store, a permis une augmentation du taux de marge brute comparé au premier semestre 2022. La marge brute du premier semestre 2023 s’établit ainsi à 4,8 millions d’euros.

Cette augmentation du taux de marge brute, conjuguée à une base de coûts maitrisés, permet de dégager un EBITDA de 1,4 million d’euros sur le premier semestre 2023 en croissance de +0,6 million d’euros comparé au premier semestre 2022. Le résultat net est également positif et en croissance sur la période (0,6 million d’euros vs. 0,1 million d’euros au premier semestre 2022).