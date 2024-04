ADUX : Résultats 2023 - Supérieurs aux attentes / Opinion: Achat / Objectif: 2,81€ / Potentiel: +113,1%

Résultats 2023

Résultats 2023 supérieurs aux attentes

Mex de 11,1% et Marge nette de 10,2%

Transfert sur Euronext Growth

Actualité : Résultats 2023

Après avoir annoncé fin février un CA de 22,1 M€ en repli de 6% et un EBITDA de 3,6 M€ en hausse de 20,2% (soit 16,5% du CA), Adux publie ses résultats détaillés, supérieurs à nos attentes, avec un ROC qui ressort à 2,46 M€ (11,1% du CA) en croissance de 37,5%.

Notons que si le ROP et le RN reculent respectivement de -42,2% et -44,7% à 2,46 M€ et 2,26 M€, c'est seulement en raison de la reconnaissance en 2022 d'un produit non courant de 2,5 M€ lié à la liquidation d'Hi Media USA qui n'avait plus d'activité.

Retraité de cet élément le ROP progresse de 37,5% et le RNpg de 39%.

Cet effet de levier sur la rentabilité s'explique une nouvelle fois par une excellente maitrise des charges opérationnelles avec une baisse de -12,2% des achats et de -6,9% des frais de personnels.

Au niveau des flux de trésorerie, malgré une forte progression du BFR, Adux a réussi à générer un FCF positif de 1,23 M€ soit 33,7% de l'EBITDA. Après prise en compte des investissements (0,33 M€) et des remboursements d'emprunts (-1,01 M€), la consommation de trésorerie sur l'exercice a été faible à 0,11 M€

Concernant le bilan, les capitaux propres sont toujours négatifs mais à -1,27 M€ vs< -3,51 M€ en 2022. Quant à la trésorerie brute, elle s'élève à 1,88 M€. En revanche l'endettement net progresse à 1,07 M€ vs -0,33 M€ au 31/12/2022 et -1,6 M€ estimé, compte tenu de l'augmentation des dettes financières court terme, sans doute utilisées afin de financer l'accroissement du BFR.