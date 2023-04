Adux - Résultats 2022 - Nette amélioration de la rentabilité - Opinion: Achat - Objectif de cours: 3 € - Potentiel: 95,4%

Actualité : Résultats 2022 détaillés

Alors qu'il avait dans un premier temps communiqué sur un CA 2022 de 22,8 M€ en baisse de -5%, celui-ci ressort finalement à 23,6 M€ en repli de -1,3%. La marge brute, (10,44 M€, +7,7%) et l'EBITDA (3,03 M€, +38,5%) demeurent inchangés par rapport aux éléments transmis début mars.

L'amélioration de la rentabilité se confirme sur le reste du compte de résultat avec un ROC de 1,79 M€ en croissance de 82,6% soit une amélioration de la marge de 3,5 points.

A noter que le ROP et le RN (respectivement à 4,25 M€ et 4,09 M€) bénéficient d'un produit non courant de 2,5 M€ lié à la liquidation d'Hi Media USA qui n'avait plus d'activité. Cet élément est sans incidence sur la trésorerie et sur les capitaux propres du groupe.

Retraité le ROP ressort à 1,8 M€ en hausse de 180% vs 2021 et le RNpg à 1,63 M€ vs 0,24 M€.