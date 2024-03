AdUX annonce son projet de radiation des marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam et de transfert de ses actions sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris

Paris, le 15 mars 2024, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX).



Le Conseil d’administration, réuni le 14 mars 2024, a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale du 22 avril 2024 un projet de radiation des actions d’AdUX des marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam et de leur transfert simultané sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.

La décision de déposer une demande de radiation du marché réglementé Euronext Amsterdam (cotation secondaire) a été prise compte tenu des faibles volumes de négociation sur ce marché.

De plus, la Société pense que le système multilatéral de négociation Euronext Growth est plus adapté à sa taille et à ses opérations que le marché Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth devrait permettre à AdUX de simplifier son fonctionnement tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers. Ce transfert s’inscrit dans la politique de réduction des coûts de fonctionnement de la Société.

Sous réserve de l’approbation de ce projet par les actionnaires réunis en Assemblée Générale et de l’accord d’Euronext, l’admission des actions d’AdUX sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth s’effectuera par le biais d’une procédure accélérée d’admission aux négociations sans émission d’actions nouvelles.