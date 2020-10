Adthink : 11 Nouvelles Signatures pour l'Agence

Adthink confirme sa résilience face à la crise et signe 11 nouveaux budgets publicitaires. La stratégie de pivot mise en œuvre par l'Agence pour diversifier sa clientèle est en marche avec la conquête de nouveaux clients dans les secteurs de l'alimentaire, de la santé, de la mode, de l'industrie, du sport, de l'éducation et dans l'accompagnement d'associations.



Ces organisations font confiance à Adthink pour la mise en place de campagnes d'acquisitions digitales en Display, SEA, Social et Content Marketing.



