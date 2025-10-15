Adtalem et Google Cloud lancent un programme de certification en IA pour les professionnels de la santé

Adtalem Global Education ATGE.N a déclaré mercredi qu'il allait s'associer à Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O pour lancer un programme de certification en intelligence artificielle destiné aux étudiants et aux professionnels de la santé afin d'utiliser des outils d'IA dans la pratique clinique.

Le programme, qui devrait débuter en 2026, fournira aux étudiants et aux cliniciens en exercice dans le réseau d'Adtalem, y compris l'Université Chamberlain et l'Université Walden, une expérience pratique de l'utilisation des outils d'IA de Google Cloud, tels que les modèles Gemini et les services d'IA Vertex.

Adtalem précise que les participants suivront des cours sur les applications de l'IA dans la pratique clinique, les considérations éthiques, les protocoles de sécurité des patients et l'expérience pratique des outils d'IA spécifiques aux soins de santé couramment utilisés dans les systèmes hospitaliers et les pratiques cliniques.

Cette initiative intervient alors que les hôpitaux investissent massivement dans l'IA pour pallier les pénuries de personnel, mais que de nombreux médecins et infirmières ne sont pas préparés à adopter cette technologie, a déclaré l'éducateur en soins de santé, qui accueille plus de 91 000 étudiants dans ses établissements et compte environ 365 000 anciens élèves.

Michael Betz, directeur des services numériques d'Adtalem, a déclaré que le "partenariat avec Google Cloud donne à nos étudiants un avantage concurrentiel dans leur carrière - qu'ils traitent des patients, fournissent des conseils en matière de santé mentale ou dirigent des équipes de soins de santé".

Il a ajouté que "nos diplômés entreront sur le marché du travail confiants dans l'utilisation de l'IA pour améliorer leurs décisions cliniques, passer moins de temps sur la paperasserie et plus de temps à se connecter avec les patients."

Brent Mitchell, vice-président de Google Public Sector, a déclaré que le partenariat visait à garantir que les cliniciens puissent mettre en œuvre l'IA "de manière sûre, responsable et efficace".

Un sondage Harris réalisé le mois dernier a montré que plus de la moitié des travailleurs du secteur de la santé aux États-Unis cherchent activement à quitter leur emploi actuel.

L'enquête a également montré que 42 % des employés craignent que l'IA ne remplace certains aspects de leur travail, et que 41 % d'entre eux, soit moins de la moitié, se sentent à l'aise pour utiliser des outils d'IA dans le cadre de leurs fonctions actuelles.