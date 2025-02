ADP vise toujours en 2025 un Ebitda courant de plus de 7%

(AOF) - ADP a atteint tous ses objectifs financiers en 2024. Il affiche un Ebitda courant de 2,06 milliards d’euros en hausse de 5,7% sur un an, supérieure à l’objectif, un résultat tiré notamment par TAV Airports. L’exploitant d’aéroports a réalisé un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros en croissance de 12,1% sous l'effet de la croissance du trafic, en particulier à l'international, et d’une bonne dynamique des activités commerciales. Le résultat net part du groupe ressort à 342 millions d'euros, soit un recul de 45,8%.

Le résultat opérationnel courant se replie de 20,5% à 985 millions d'euros.

Le groupe propose un dividende, au titre de 2024, de 3 euros par action. ADP confirme viser en 2025 un Ebitda courant en croissance de plus de 7%.

ADP confirme sa perspective d'Ebitda courant en croissance annuelle supérieure à 7% en 2025. Il table sur une croissance du trafic compris entre 2,5 et 4% sur Paris Aéroports. par comparaison à 2024.

Le chiffre d'affaires par passager des activités commerciales (Extime Paris) est désormais attendu, en 2025, en croissance de 4 à 6 % par rapport à 2023, contre 3% à 5% initialement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- Numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire avec près de 340 millions de passagers et 26 plateformes, né en 1945 ;

- Chiffre d’affaires de 5,5 Mds€ réparti en 4 pôles – la gestion des infrastructures aéroportuaires, les commerces & services, l’international & développements aéroportuaires avec le turc TAV et l’indien GMR, l’activité immobilière des terminaux (ADP étant l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France);

- Ambition : consolidation de la place de numéro 1 mondial dans la conception, la construction et l’exploitation d’aéroports, s’appuyant sur les accords avec les compagnies aériennes et sur une stratégie environnementale volontariste ;

- Capital détenu à 50,6 % par l’Etat français, le groupe Vinci (8 %) et Crédit agricole assurances (7,8 %), Augustin de Romanet, directeur général, présidant le conseil de 18 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires

- expérience opérationnelle visant pour 2025 : au moins 80 % des vols partant à l’heure, offre à 50 % des passagers d’un parcours biométrique, nette amélioration des correspondances avion-train,

- stabilisation à 28 ans de la maturité moyenne du portefeuille de concessions,

- exploitation du parc immobilier avec l’extension de l’offre d’hospitalité Extime avec les acquisitions du français Experience Group et de l’américain P/S,

- écosystème digital global centré sur la donnée, via 100 routes internationales et la smartisation des aéroports, l’innovation étant focalisée sur les prestations télécom & mobilités via le Hub One ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone 2050 (en 2030 pour les opérations au sol) :

- amélioration de la qualité de l’air, valorisation des déchets, usage de 10 % d’énergies bas carbone, électrification de la flotte de roulage et préservation de la biodiversité,

- budget carbone pour les cycles de vie des investissements de + 5 M€,

- partenariat avec Saclay dans les projets durables suivis dans le nouveau Green Hub d’innovation dans l’aéroport de Roissy,

- d’ici 2025, intégration de critères RSE dans la rémunération de tous les salariés ;

- Situation financière tendue au 30 juin : dette de 8,6 Mds€ supérieure aux fonds propres avec un effet de levier de 4,2 mais garantie de la dette par l’Etat et trésorerie de 1,9 Md€.

Défis

- Forte corrélation à la santé financière des compagnies aériennes, notamment EasyJet et AirFrance-KLM, 1er et 2ème opérateurs à Paris ;

- Evolution du taux de dépense par passager à Paris (niveau record de 31,4 € à fin septembre) ;

- Attente pour fin décembre, de l’avis de l’Autorité de régulation des transports sur les tarifs proposés par Aéroports de Paris pour la période avril 2025-mars 2026 ;

- Après la liaison Paris-Orly en 2024, attente de la livraison du Paris-Roissy-CDG Express ;

- Poursuite du déploiement de GMR Airports, détenu à 45,7 % après cotation sur les marchés financiers indiens et gérant 7 aéroports, en Inde, Indonésie et Grèce (110 M de passagers) ;

- Après une hausse de 11,7 % du chiffre d’affaires et de 64,5 % du résultat net au 1er semestre, objectifs 2024 : trafic en hausse de + 8 % pour le groupe et, pour Paris Aéroports, de 3,5 % environ (bas de la fourchette donnée en début d’année), investissements de 1,3 Md€ et hausse de + 4 % du bénéfice opérationnel ;

- Dividende 2023 de 3,82 €, soit un taux de distribution de 60%.