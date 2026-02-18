ADP, Vinci, Orange ...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Acheter-louer.fr
Acheter-louer.fr a signé un accord ferme et définitif portant sur la cession de son activité historique BtB immobilière, regroupant le média Expression et la base de données Actupro-Immobilier à Devalense-Médias.
ADP
Le gestionnaire des aéroports parisiens signe une solide performance en 2025, portée par la reprise du trafic, la dynamique des activités internationales et une stricte discipline financière.
La compagnie aérienne livrera ses résultats annuels.
La constructeur aéronautique dévoilera ses résultats annuels.
Argan
Argan annonce la relocation de son site logistique AutOnom situé à Augny (57), dans la région de Metz, à la société MPM Group, acteur de référence dans le domaine des solutions professionnelles de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de structures scéniques.
L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats annuels.
FDJ
Le spécialiste des jeux d'argent et de hasard publiera ses résultats annuels.
L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés présentera ses résultats annuels et annoncé une commande pour concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers.
Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie précisera ses résultats annuels.
Lagardère
Le groupe dévoilera ses résultats annuels.
Median Technologies a dévoilé la nomination d'Oran Muduroglu au poste de président de Median eyonis Inc., la filiale américaine de Median Technologies.
Le spécialiste des câbles communiquera ses résultats annuels.
Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires d'Orange s'établit à 40,396 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an grâce à la croissance des services de détail (2,2%). Cette dynamique est en partie compensée par les baisses des services aux opérateurs (-3,9%).
Le spécialiste des vins et spiritueux annoncera ses résultats du premier semestre.
Le constructeur automobile livrera ses résultats annuels et a annoncé que sur recommandation du comité de la gouvernance et des rémunérations, il allait proposer la nomination de Marie-José Donsion en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de quatre ans.
Tikehau Capital
Le gestionnaire d'actifs divulguera ses résultats annuels.
Au cours du mois de janvier, Vinci a enregistré une baisse de 1,9% de son trafic autoroutier, par rapport à janvier 2025. Dans le détail, le trafic de véhicules légers affiche un repli de 2,2% tandis que celui des poids lourds se contracte de 0,9%.
