ADP, Vinci, Orange ...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Acheter-louer.fr

Acheter-louer.fr a signé un accord ferme et définitif portant sur la cession de son activité historique BtB immobilière, regroupant le média Expression et la base de données Actupro-Immobilier à Devalense-Médias.

ADP

Le gestionnaire des aéroports parisiens signe une solide performance en 2025, portée par la reprise du trafic, la dynamique des activités internationales et une stricte discipline financière.

Air France-KLM

La compagnie aérienne livrera ses résultats annuels.

Airbus

La constructeur aéronautique dévoilera ses résultats annuels.

Argan

Argan annonce la relocation de son site logistique AutOnom situé à Augny (57), dans la région de Metz, à la société MPM Group, acteur de référence dans le domaine des solutions professionnelles de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de structures scéniques.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats annuels.

FDJ

Le spécialiste des jeux d'argent et de hasard publiera ses résultats annuels.

GTT

L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés présentera ses résultats annuels et annoncé une commande pour concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie précisera ses résultats annuels.

Klépierre

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie signalera ses résultats annuels.

Lagardère

Le groupe dévoilera ses résultats annuels.

Median Technologies

Median Technologies a dévoilé la nomination d'Oran Muduroglu au poste de président de Median eyonis Inc., la filiale américaine de Median Technologies.

Nexans

Le spécialiste des câbles communiquera ses résultats annuels.

Orange

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires d'Orange s'établit à 40,396 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an grâce à la croissance des services de détail (2,2%). Cette dynamique est en partie compensée par les baisses des services aux opérateurs (-3,9%).

Pernod Ricard

Le spécialiste des vins et spiritueux annoncera ses résultats du premier semestre.

Renault

Le constructeur automobile livrera ses résultats annuels et a annoncé que sur recommandation du comité de la gouvernance et des rémunérations, il allait proposer la nomination de Marie-José Donsion en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de quatre ans.

Tikehau Capital

Le gestionnaire d'actifs divulguera ses résultats annuels.

Vinci

Au cours du mois de janvier, Vinci a enregistré une baisse de 1,9% de son trafic autoroutier, par rapport à janvier 2025. Dans le détail, le trafic de véhicules légers affiche un repli de 2,2% tandis que celui des poids lourds se contracte de 0,9%.