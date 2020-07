Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP-Trafic en baisse de 57,6% depuis le 1er janvier Reuters • 15/07/2020 à 18:13









15 juillet (Reuters) - * ADP-TRAFIC EN BAISSE DE 87,9% EN JUIN SUR UN AN, AVEC 2,8 MILLIONS DE PASSAGERS * ADP-DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, TRAFIC EN BAISSE DE 57,5% AVEC UN TOTAL DE 48,2 MILLIONS DE PASSAGERS * POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN BAISSE DE 93,2 % PAR RAPPORT AU MOIS DE JUIN 2019 AVEC 0,7 MILLION DE PASSAGERS ACCUEILLI Texte original sur Eikon

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.81%