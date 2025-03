ADP: résultats de l'offre de rachat obligataire information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - ADP annonce les résultats de son Offre de Rachat lancée le 13 mars 2025, concernant ses obligations émises le 2 avril 2020 (échéance 2 octobre 2026, taux fixe de 2,125 %, montant initial de 1 milliard d'euros).



L'offre fait suite à l'émission de nouvelles obligations de 1 milliard d'euros en deux tranches de 500 millions d'euros, dont la négociation est également admise sur Euronext Paris.



Les porteurs qualifiés ont été invités à soumettre leurs obligations avant le 19 mars 2025 pour un rachat et la société a accepté un total de 250 millions d'euros d'obligations existantes.



Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu pour le 21 mars 2025, et après l'annulation des obligations acceptées, 750 millions d'euros d'obligations resteront en circulation.





