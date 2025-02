ADP: poursuit son repli, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le titre affiche une perte de 2% de son titre en fin de journée à la Bourse de Paris.



Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Aéroport de Paris ( ADP ), sur une valorisation 'guère exigeante' et du potentiel de hausse pour les objectifs 2025 et le consensus, Bank of America réduit son objectif de cours de 155 à 150 euros.



'Le cours de l'action ADP a chuté de 8% jeudi, probablement en raison des commentaires sur la hausse des dépenses d'investissement lors des résultats de l'exercice 2024', note le broker, pointant en outre des objectifs pour 2025 en ligne.



'La visibilité sur les dépenses d'investissement (budgets, délais) est faible. Cependant, elles devraient stimuler l'EBITDA réglementé et non réglementé', ajoute BofA, qui maintient ADP dans sa liste des meilleures idées pour le premier trimestre.





