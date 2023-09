Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: nouvelle taxe prévue en France information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP indique qu'il serait impacté par une nouvelle taxe qui concernerait certaines sociétés françaises du secteur des infrastructures de transport, taxe prévue dans le projet de loi de finances pour 2024 adopté ce jour en conseil des ministres.



Si le texte devait être adopté dans sa rédaction actuelle, et sous réserve de l'homologation annuelle des tarifs, le groupe anticipe que le reste à charge s'élève, en 2024, à environ 90 millions d'euros (pour une taxe estimée à environ 120 millions en 2024).



Ce reste à charge diminuerait d'autant l'EBITDA de l'opérateur aéroportuaire l'année prochaine, mais cet impact se réduirait progressivement à partir de 2025, et se limiterait, à partir de 2027, à la seule part non-régulée.





