ADP: hausse de plus de 13% du trafic en août

(CercleFinance.com) - Le groupe ADP (Aéroports de Paris) revendique un trafic total en hausse de 13,6% au mois d'août 2023 par rapport à la même période de l'année dernière, à 34 millions de passagers, soit 98,2% du trafic de 2019 (soit avant la pandémie de Covid).



Sur les seules places parisiennes du groupe (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly), le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 6,7% le mois dernier en comparaison annuelle, à 9,8 millions de passagers, soit 93,9% du trafic observé quatre ans auparavant.





