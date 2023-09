Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: feu vert de l'AC à la coentreprise avec SSP information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP fait part de la décision de l'Autorité de la concurrence (AC) française autorisant la création d'une société commune de plein exercice, conjointement contrôlée par Aéroports de Paris et Select Service Partner (SSP).



Baptisée Extime Food & Beverage Paris, cette coentreprise sera dédiée à la gestion des points de vente de restauration sur les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, pour une durée de dix ans.



A l'issue d'un appel d'offres lancé en mars 2021, SSP a été choisi par l'opérateur aéroportuaire comme partenaire industriel, destiné à acquérir 50% du capital et des droits de vote d'Extime Food & Beverage Paris.





