ADP annonce le règlement du produit de l'emprunt obligataire lancé le 25 juin 2020

2 juillet (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * REG-AÉROPORTS DE PARIS SA : RÈGLEMENT DU PRODUIT DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE LANCÉ LE 25 JUIN 2020 ET MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS CORRESPONDANT * A PERÇU CE JOUR LE PRODUIT DE L'ÉMISSION DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE QU'ELLE A LANCÉ LE 25 JUIN 2020 * CET EMPRUNT COMPORTE 2 TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D'EUROS AYANT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.53%