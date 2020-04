Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP affiche un trafic total en baisse de 28,2% en mars, -58,5% pour Paris Aéroport Reuters • 15/04/2020 à 18:05









PARIS, 15 avril (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA : * FAIT ÉTAT POUR LE MOIS DE MARS D'UN TRAFIC TOTAL EN BAISSE DE 28,2% PAR RAPPORT À MARS 2019, AVEC 12,7 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS * LE TRAFIC DE PARIS AÉROPORT EST EN BAISSE DE 58,5% PAR RAPPORT AU MOIS DE MARS 2019 * 3,6 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS, DONT 2,5 MILLIONS À PARIS-CHARLES DE GAULLE (-58,5 %) ET 1,1 MILLION À PARIS-ORLY (-58,7 %) * LE TRAFIC INTERNATIONAL (HORS EUROPE) EST EN RECUL DE 52,6%: ASIE-PACIFIQUE (-69,7%), MOYEN-ORIENT (-56,3%), AMÉRIQUE DU NORD (-55,2%), AFRIQUE (-50,1%), AMÉRIQUE LATINE (-39,9%) ET DOM-COM (-34,6%) ; * LE TRAFIC EUROPE (HORS FRANCE) EST EN DIMINUTION DE 64,4% ET LE TRAFIC FRANCE EST EN DÉCROISSANCE DE 58,3% * ENTRE LE 1ER ET LE 14 AVRIL 2020, LA BAISSE ESTIMÉE DU TRAFIC PASSAGERS ET DU NOMBRE DE MOUVEMENTS D'AVIONS S'EST ACCÉLÉRÉE SUR LES PLATES-FORMES PARISIENNES, AVEC DES ÉVOLUTIONS RESPECTIVES ESTIMÉES À -98% ET -93,8% * ADP RAPPELLE QUE LE TRAFIC COMMERCIAL À PARIS-ORLY EST SUSPENDU TEMPORAIREMENT DEPUIS LE 1ER AVRIL Le communiqué d'ADP: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6a17e20b-5787-43fa-9e5d-fe312d3b4043 sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Henri-Pierre André)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -6.73%