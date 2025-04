ADP: a confirmé ses prévisions et objectifs 2025 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé en hausse de +12,2 % par rapport à la même période en 2024, à 1 486 ME du premier trimestre 2025. Tous les segments d'activité sont en croissance, indique la direction.



Le chiffre d'affaires du segment Activités aéronautiques, qui correspond aux seules activités aéroportuaires assurées par Aéroports de Paris en tant que gestionnaire des plateformes parisiennes, est en hausse de +7,4 %, à 480 millions d'euros.



Le produit des redevances aéronautiques a augmenté de +23 ME, à 280 millions d'euros, sous l'effet de la croissance du trafic et de la hausse de + 4,5 % en moyenne des tarifs des redevances depuis le 1er avril 2024. Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire sont stables, à 123 millions d'euros.



Au cours du premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires du segment Commerces et services, est en croissance de +14,8 % à 489 millions d'euros. Celui des activités commerciales est en hausse de +70 ME, à 331 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du segment Immobilier, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de +7,2 %, à 104 millions d'euros.



Le groupe a confirmé ses prévisions et objectifs 2025. Pour l'EBITDA courant la perspective est confirmée d'une croissance annuelle supérieure à + 7,0 % en 2025. La prévision de trafic à Paris Aéroport en 2025 est inchangée. Le groupe s'attend à une croissance annuelle de + 2,5 % à + 4,0 %.



Le CA / Pax Extime Paris est attendu en croissance de + 4,0 % à + 6,0 % par rapport à 2023.





Valeurs associées ADP 108,6000 EUR Euronext Paris +1,50%