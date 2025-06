Adoption de toutes les résolutions par l’Assemblée générale du 17 juin 2025

L’Assemblée Générale de VusionGroup, qui s’est déroulée le 17 juin 2025 sous la présidence de Thierry Gadou, a adopté l’ensemble des résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d’Administration, avec une large majorité.



L’Assemblée a notamment approuvé les comptes annuels sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que le versement en numéraire d’un dividende de 0,60 euro par action. Ce dividende sera détaché le 24 juin 2025 et mis en paiement le 26 juin 2025.



Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé la nomination de Mesdames Andrea Bauer et Marcela Martin en tant qu’administratrices, étant précisé que le Conseil d’Administration a considéré que ces dernières pouvaient être qualifiées d’indépendantes.



Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale a procédé aux nominations et renouvellements au sein des comités du Conseil permettant d’établir leur composition comme suit à ce jour :



Comité d’Audit : Mme Hélène Ploix (Présidente), Mme Cenhui He, M. Franck Moison, M. Emmanuel Blot, Mme Marcela Martin, Mme Andrea Bauer



Comité des Nominations et Rémunérations : M. Emmanuel Blot (Président), M. Kevin Holt, Mme Candace Johnson, Mme Marcela Martin, Mme Andrea Bauer



Comité Stratégie et RSE : M. Peter Brabeck-Letmathe (Président), Mme Hélène Ploix, Mme Candace Johnson, M. Franck Moison, M. Thierry Gadou, M. Kevin Holt