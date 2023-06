Adoptez une approche au cas par cas avec les valeurs moyennes

Au premier semestre, l'activité de Pierre&Vacances s'est affichée en progression, grâce aux Center Parc (+21,5%) et aux résidences urbaines Adagio (+49,7%). L'action a rebondi de plus de 60% depuis le 1er janvier dernier. (© Pierre&Vacances)

Les petites et moyennes capitalisations continuent de sous-performer le CAC 40. Cette partie de la cote regorge pourtant de belles histoires de croissance.

Alors que le CAC 40 a gagné 12% depuis le début de l'année, le CAC Mid & Small doit se contenter d'une hausse de 4,5%, et le CAC Small de 2,8%.

La sous-performance des PME-ETI (entreprises de taille intermédiaire) vis-à-vis des ténors de la cote se creuse et atteint maintenant 45% en cinq ans (voir le graphique). Comme le rappelle Vincent Le Sann, directeur général adjoint de Portzamparc Gestion, «le marché des valeurs moyennes est conduit par la liquidité».

Or, les fonds positionnés sur cette partie de la cote ne cessent d'enregistrer des décollectes, trimestre après trimestre. La gestion passive (trackers) consistant à répliquer les indices, qui s'est beaucoup développée depuis dix ans, privilégie les grandes sociétés et n'apporte pas de flux pour les plus petites entreprises. Les volumes quotidiens moyens sur le CAC Mid & Small tournent actuellement autour de 266 millions d'euros (8,5% de ceux du CAC 40), contre 328 millions en début d'année. En mars 2020, ils avaient atteint 800 millions d'euros.

Dans un environnement toujours très incertain (ralentissement économique, tensions inflationnistes, remontée des taux d'intérêt, etc.), les investisseurs privilégient les grandes capitalisations, qui offrent davantage de sécurité et de visibilité. En outre, certains secteurs recherchés, comme le luxe, ne sont pas représentés dans l'univers des petites et moyennes valeurs. Enfin, ces sociétés