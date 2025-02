ADOMOS : ADOMOS : Une réorganisation bientôt finalisée - Réorientation stratégique des activités vers la connaissance client

Paris le 25 février 2025 à 8h

Une réorganisation bientôt finalisée

Réorientation stratégique des activités vers la connaissance client

Création d'un acteur majeur de la Proptech [1]

La nouvelle direction d'ADOMOS, mise en place fin octobre 2024 [2] , a entrepris une profonde réorganisation de l'entreprise à travers le déploiement immédiat d'un vaste plan d'économie. Ce plan d'économie qui s'accompagne d'une simplification de son organisation mais aussi de sa structure de coûts, trouvera ses premiers effets dès ce premier trimestre 2025.

Dans ce contexte de réorganisation majeure, ADOMOS amorce un pivot stratégique de ses activités en s'orientant vers la connaissance clients, un levier essentiel pour innover dans un contexte de transformation digitale accélérée.

Un contexte de transformation et d'opportunités

Dans un marché en constante évolution, la capacité à comprendre et à prédire les attentes des clients est devenue un avantage compétitif décisif. Pour les entreprises, investir dans la connaissance clients permet d'optimiser la relation client, de personnaliser l'offre de services et de générer ainsi le maximum de valeur ajoutée.

Consciente que la maîtrise de ces éléments constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises, ADOMOS va capitaliser sur ses expertises intrinsèques en matière de génération de contacts qualifiés dans l'immobilier et la gestion de patrimoine afin de développer des offres innovantes de matière de connaissance clients, dans le domaine des Proptech.

Avec une approche centrée sur l'utilisateur et en s'appuyant sur des données fines et constamment enrichies, ADOMOS deviendra un acteur majeur du marketing data dans le domaine de l'Habitat et de la Proptech.

Pour ADOMOS, cette nouvelle orientation vise à transformer les défis du marché en opportunités de croissance, en se démarquant par sa capacité à anticiper et à répondre aux besoins spécifiques de ses clients futurs.

Une équipe de direction expérimentée au cœur de cette transformation

Ce pivot stratégique d'ADOMOS, ancré dans l'ADN même de la société, repose également sur le savoir-faire et l'expérience éprouvée de son équipe de direction en matière de restructuring et de transformation digitale :

Eric Longuépée, Directeur Général, a plus de 30 ans d'expérience dans la transformation et le redressement d'entreprises. Avec une expertise dans la Proptech et le marketing digital, il oriente cette stratégie vers des innovations technologiques pour anticiper et répondre aux besoins du marché. Il s'entoure d'une équipe composée de profils expérimentés avec un esprit entrepreneurial.

Calendrier

La nouvelle orientation d'ADOMOS et la feuille de route du management seront détaillés dans un plan stratégique qui sera dévoilé au printemps 2025. ADOMOS continue sa réorganisation et travaille de manière intensive sur la procédure en cours en vue de déposer au Tribunal de Commerce son plan de redressement avant le 13 juin 2025 [3] , date de fin de la période d'observation.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est historiquement un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 juin 2024 et prolongée jusqu'au 13 juin 2025. Adomos travaille actuellement sur un nouveau projet de développement impliquant un pivot stratégique de ses activités autour d'une nouvelle équipe.

[1] Proptech : contraction des mots anglais « property » (bien immobilier) et « technology » (technologie), la proptech est un nouveau secteur qui met la technologie au service de l'immobilier.

[2] Communiqué du 31 octobre 2024

[3] Communiqué de presse du 12 décembre 2025