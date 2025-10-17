ADOMOS : ADOMOS : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Paris le 17 octobre 2025 à 18h30

ADOMOS

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Réorientation des activités initiée début 2025

Un exercice S1 2025 qui intègre les dernières restructurations

Un second semestre 2025 encourageant

ADOMOS (Euronext Growth - FR0013247244 - ALADO) mène, depuis octobre 2024, une réorganisation profonde de ses activités et de son organisation qui s'est notamment matérialisée par un plan de réduction des coûts important. Cette restructuration, finalisée au cours du 1 er trimestre 2025, s'est accompagnée d'un pivot stratégique des activités du Groupe vers la connaissance client et le data marketing.

Capitalisant sur son savoir-faire historique, ADOMOS a lancé son site internet commercial [1] et initié des premières ventes qui se sont confirmées sur le second semestre 2025. Ces premières concrétisations commerciales confortent le Groupe dans la pertinence de son repositionnement et la bonne orientation de sa nouvelle offre de services.

Ces opérations de restructuration et les investissements opérés pour le repositionnement des activités du Groupe se traduisent mécaniquement dans les comptes du premier semestre 2025. Cet exercice de transition bénéficie des premiers effets des mesures d'économies qui accompagneront pleinement la montée en puissance du chiffre d'affaires du Groupe dès le prochain exercice [2] .

Un premier semestre 2025 qui porte les dernières mesures de restructuration

En K€

Comptes semestriels sociaux (non audités) S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 63 0 Excédent Brut d'Exploitation (EBE)* -1 138 -1 842 Résultat d'exploitation -1 311 -3 009 Résultat financier 0 -829 Résultat exceptionnel -7 9 Résultat Net - 1 318 -3 829

* L'E.B.E correspond aux Produits d'exploitation – Charges de personnel – Autres charges d'exploitation – Impôts et taxes

Le Conseil d'Administration d'Adomos, réuni le 17 octobre 2025, a arrêté les comptes sociaux semestriels au 30 juin 2025. Ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une revue par le Commissaire aux Comptes de la société.

Conformément à la réorientation de ses activités et à l'arrêt de la commercialisation de biens immobiliers, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires marginal de 63 K€ sur le 1 er semestre 2025 constitué exclusivement des toutes premières ventes de sa nouvelle offre. Ce chiffre d'affaires ne tient pas encore compte de l'exploitation de la base clients d'Adomos, qui devrait être possible sur les derniers mois de l'année 2025.

En dépit des frais de restructuration supportés sur ce semestre, le Résultat d'exploitation s'améliore de près de 1 700 K€ pour s'établir à -1 311 K€ contre une perte de -3 009 K€ l'an passé. Ce dernier bénéficie des premiers effets de la baisse des coûts de structure et du démarrage des nouvelles activités qui commencent à générer du chiffre d'affaires.

De plus, le résultat financier est à l'équilibre sur ce 1 er semestre 2025 contre -829 K€ l'an passé. Ainsi, la perte nette du premier semestre est pratiquement divisée par trois et passe de – 3 829 K€ au 30 juin 2024 à -1 318 K€ sur ce 1 er semestre 2025.

Situation financière

Le financement obligataire de mars 2021 a pris fin par la conversion de la totalité des obligations.

Le financement obligataire de 2024 d'un montant de 3 900 K€ a été utilisé à hauteur de 2 700 K€.

A l'issue de ces opérations, le capital social d'Adomos au 30 juin 2025, s'élève à 6 040 013,80 euros et est composé de 30 200 069 actions d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune.

Un second semestre 2025 encourageant

Forte de son repositionnement sur la connaissance client, Adomos a poursuivi ses développements commerciaux et diversifié son offre, lui permettant ainsi de concrétiser de nouvelles ventes au cours du second semestre 2025.

Il est rappelé que ce développement commercial fait partie intégrante du plan de continuation, déposé auprès du Tribunal de Commerce, qui sera examiné lors d'une audience fixée au 22 octobre 2025.

La société communiquera les conclusions du Tribunal à l'issue du délibéré qui devrait être prononcé 3 à 4 semaines après l'audience.

Le rapport semestriel sera publié et mis à la disposition du public sur le site internet d'Adomos dans les délais légaux.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



www.adomos.com/bourse

Contact Société : accueil@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

[1] Communiqué de presse du 20 mars 2025

[2] En cas d'approbation du plan de continuation par le Tribunal de Commerce