ADOMOS : ADOMOS RENFORCE SA DIRECTION GÉNÉRALE AVEC LA NOMINATION DE THIERRY CHAMBON EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Paris le 1 er août 2025 à 8h45

ADOMOS RENFORCE SA DIRECTION GÉNÉRALE AVEC LA NOMINATION

DE THIERRY CHAMBON EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Le Conseil d'administration d'Adomos, réuni le 30 juillet 2025, a nommé Thierry Chambon au poste de Directeur Général Délégué. Cette nomination vient renforcer le management du Groupe afin de conduire la nouvelle stratégie d'Adomos, centrée sur la connaissance client, et accompagner le développement de ses nouvelles activités.

Adomos a engagé depuis quelques mois, une transformation profonde de son modèle économique et fait désormais de la valorisation de la donnée client un levier central de sa stratégie. Le parcours de Thierry Chambon s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans la finance, l'audit et la stratégie Data. Expert reconnu en transformation numérique, il a occupé de nombreux postes de direction générale et a notamment dirigé Loamics , spécialisée dans le traitement automatisé de données en temps réel via des solutions cloud. Par ailleurs, il bénéficie d'une solide connaissance des sociétés cotées, acquise au fil de plusieurs fonctions de direction et missions stratégiques au sein d'entreprises cotées sur Euronext.

« L'arrivée de Thierry Chambon renforce notre capacité à finaliser et exécuter la nouvelle feuille de route d'Adomos. Sa maîtrise des enjeux liés à la donnée, conjuguée à son expérience dans l'univers des entreprises cotées, en fait un atout clé pour accompagner notre future montée en puissance », déclare Éric Longuépée, Directeur Général d'Adomos.

Aux côtés de la direction en place, Thierry Chambon contribuera activement à accélérer la transformation d'Adomos, en apportant son expertise au service d'une stratégie tournée vers l'innovation et la performance.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



