ADOMOS : ADOMOS : PRISE D'EFFET DU REGROUPEMENT DES ACTIONS ADOMOS

Paris le 6 février 2026 à 8h30

PRISE D'EFFET DU REGROUPEMENT DES ACTIONS ADOMOS

ADOMOS annonce aujourd'hui la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par 10 000 actions existantes contre 1 action nouvelle [1] et sa prise d'effet à compter de ce jour.

Les actions anciennes ADOMOS (code ISIN : FR001400UT31) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 5 février 2026 et ont été remplacées par les actions ADOMOS nouvelles (code ISIN : FR00140153H3) ce vendredi 6 février 2026. Le code mnémonique (ALADO) reste inchangé.

La valeur nominale de l'action ADOMOS a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et est passée de 0,0001 euro à 1 euro. Le capital social de la Société s'élevant à 62 390 € est désormais divisé en 62 390 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

Il est rappelé que les actionnaires qui ne détenaient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devaient faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un multiple de dix mille (10 000) jusqu'au 5 février 2026 (inclus). A compter de ce jour, les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues en bourse sur le marché par les intermédiaires financiers et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du Code de commerce, la faculté d'exercice et de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital d'ADOMOS , telle que les OCA, actions gratuites et BSA, est suspendue depuis le 6 janvier 2026 et ce jusqu'au 10 février 2026 (inclus) . La levée de cette suspension sera automatique à l'issue de cette période. Pour plus d'informations sur les suspensions d'exercices, les actionnaires sont invités à consulter l'avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 17 décembre 2025 .

ADOMOS (ALADO, nouveau code ISIN FR00140153H3), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, le Groupe va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière .



